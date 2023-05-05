Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Башня мобильной связи остановила летевшую на Запорожье российскую ракету

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
950
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Башня мобильной связи остановила летевшую на Запорожье российскую ракету

Ракета попала в башню мобильной связи / Фото: t.me/zedigital

Вражеская ракета попала в башню мобильной связи.

Базовая станция мобильной связи компании Vodafone остановила летевшую на Запорожье ракету российских захватчиков.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям и технологиям Михаил Федоров.

"Это произошло в поселке Камышеваха Запорожской области. Несмотря на повреждения, уже на следующий день связь в районе полностью восстановили благодаря Старлинку, который передала команда Минцифры. Спасибо несгибаемым телеком-специалистам за работу 24/7", — говорится в сообщении.

"Все можно отстроить. Самое главное — сохранить человеческие жизни", — добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 5 мая, армия РФ нанесла ракетный удар по Краматорску и Славянску.

Кроме того, мы ранее информировали, что во время обстрела россиянами Херсона в одном из продуктовых супермаркетов тяжелые ранения получила, в частности, и целая семья, которая пришла туда с 6-летним мальчиком.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
950
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация