Башня мобильной связи остановила летевшую на Запорожье российскую ракету

Вражеская ракета попала в башню мобильной связи.
Базовая станция мобильной связи компании Vodafone остановила летевшую на Запорожье ракету российских захватчиков.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям и технологиям Михаил Федоров.
"Это произошло в поселке Камышеваха Запорожской области. Несмотря на повреждения, уже на следующий день связь в районе полностью восстановили благодаря Старлинку, который передала команда Минцифры. Спасибо несгибаемым телеком-специалистам за работу 24/7", — говорится в сообщении.
"Все можно отстроить. Самое главное — сохранить человеческие жизни", — добавил министр.
Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 5 мая, армия РФ нанесла ракетный удар по Краматорску и Славянску.
Кроме того, мы ранее информировали, что во время обстрела россиянами Херсона в одном из продуктовых супермаркетов тяжелые ранения получила, в частности, и целая семья, которая пришла туда с 6-летним мальчиком.
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