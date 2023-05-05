Башня мобильной связи остановила летевшую на Запорожье российскую ракету

Базовая станция мобильной связи компании Vodafone остановила летевшую на Запорожье ракету российских захватчиков.

Также читайте Угроза серьезных ракетных обстрелов Киева существует: Денисенко о возможном продолжении истории с дроном над Кремлем

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям и технологиям Михаил Федоров.

"Это произошло в поселке Камышеваха Запорожской области. Несмотря на повреждения, уже на следующий день связь в районе полностью восстановили благодаря Старлинку, который передала команда Минцифры. Спасибо несгибаемым телеком-специалистам за работу 24/7", — говорится в сообщении.

"Все можно отстроить. Самое главное — сохранить человеческие жизни", — добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 5 мая, армия РФ нанесла ракетный удар по Краматорску и Славянску.

Кроме того, мы ранее информировали, что во время обстрела россиянами Херсона в одном из продуктовых супермаркетов тяжелые ранения получила, в частности, и целая семья, которая пришла туда с 6-летним мальчиком.

Читайте также: