Батальон "Айдар" штурмует позиции полка "Ахмат" на Бахмутском направлении: видео

В Бахмутском направлении украинские войска продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге.

Бойцы батальона "Айдар" провели штурмовые действия на позиции российского полка "Ахмат" на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар" и выложил соответствующее видео.

"Штурм от первого лица. Бахмутский район, Украина", — говорится в сообщении под видео.

Штурм от первого лица Бахмутский район, Украина Бойцы батальона #Айдар провели штурмовые действия на позиции российского полка "Ахмат" на Бахмутском направлении. : 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар" — Assault от первого человека Bakhmut district, Ukraine Fighters of #Aidar battalion объявлены о помещении на позициях of the "Akhmat" регион в Bakhmut direction. : 24th separate assault battalion "Aidar" Опубликован 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар" Четверг, 27 июля 2023 г.

Напомним, yf Бахмутском направлении украинские войска продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге вокруг города Бахмут. Жесткие бои продолжаются в районе населенных пунктов Клищиевка, Курдюмовка, Андреевка.

"Враг цепляется за каждый метр занятой земли, оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, вместе с тем несет значительные потери", — сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Читайте также: