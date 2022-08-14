Батальон, который будет воевать в Украине, назвали в честь жестокого российского генерала Корфа: чем он известен

Регионы России продолжают формировать "добровольческие" батальоны для участия в войне в Украине.

Российский так называемый "добровольческий" батальон в Хабаровском крае, желающий отправить воевать против Украины, назвали "Барон Корф".

Об этом пишет российское издание "Тайга.инфо".

Губернатор Хабаровска Михаил Дегтярев обещает по 250 тыс. рублей (около $4 124) за поступление в батальон "Барон Корф". Краткосрочный контракт заключается на срок от шести месяцев до трех лет.

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Батальон оккупантов назван в честь приамурского генерал-губернатора Андрея Корфа, позволившего применять силу и телесные наказания в отношении политзаключенных Карийской тюрьмы, чем откровенно нарушил уголовные законы Российской империи, позволявшие избиения резко уголовников.

Кроме того, Корф лично приказал наказать народницу Надежду Сигиду 100 ударами резок. В ту же ночь Сигида, заключенная революционерка Елизавета Ковальская и еще две революционерки приняли смертельную дозу морфия.

В мужской тюрьме пытались отравиться 16 политзаключенных. Всего умерло шесть каторжан. Скандал стал международным, правительство Российской империи запретило телесные наказания для женщин, а карийская каторга была ликвидирована.

Напомним, в Мариуполе проводят скрытую мобилизацию, людям посылают сообщения с предложением работы.

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