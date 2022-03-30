Батальон "Луцк" получил бронежилеты и средства связи на 2 млн грн

Как отметил глава батальона, на Волыни оккупантов встретят более 8 тысяч профессиональных военных, которые имеют современную защиту и вооружение.

Батальон оперативного реагирования «Луцк», защищающий Волынскую область от вторжения со стороны Беларуси, получил 93 бронежилета и комплект радиооборудования общей стоимостью более 2 млн грн.

По словам главы батальона, подполковника Александра Тиводара, это стало возможным благодаря народному депутату, лидеру партии «За майбутнє» Игорю Палице.

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«Если раньше мы получили NLAW, ПЗРК и были полностью обеспечены оружием и транспортом, то теперь есть еще и чрезвычайно качественная защита. Бронежилеты – это то, что сейчас в большом дефиците, ведь в Украине война, и тысячи волонтеров ежедневно ищут бронезащиту для украинских воинов. Игорю Палице удалось достать эти «броники», сейчас удалось выкупить почти сотню», — отметил Александр Тиводар.

По словам главы батальона «Луцк», все бронежилеты прошли испытания по устойчивости к обстрелу с применением баллистических стволов 7,62 мм и 5,45 мм, что соответствует четвертому классу защиты, в соответствии с требованиями ДСТУ. Кроме того, для обеспечения связи в пределах ДФ ЛМТГ БОР "Луцк" был получен комплект радиооборудования.

«Мы сможем дать отпор любому, кто ступит на нашу землю. Я просто не советую соседям это делать, потому что все они полегут на нашей земле из-за амбиций двух диктаторов. Украина победит, мы выбьем врага из нашей Родины. Слава Украине!», – заявил Александр Тиводар.

Напомним, 5 марта на Волыни создан батальон оперативного реагирования «Луцк», который сегодня насчитывает уже более восьми тысяч добровольцев, большинство из них имеют военный опыт.

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