Батальон оккупантов отказался идти в наступление: Гайдай рассказал о боях с армией РФ

На границе с Донетчиной части Луганской области продолжаются мощные бои.

Украинские военные наносят достойные удары российским оккупантам. Военные государства-террористки боятся ехать в Белогоровку. Об этом свидетельствуют перехваченные разговоры россиян.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, пишет 24 канал.

"Целый батальон отказался идти в наступление. Они просто невооруженным глазом видят, что происходит, и сейчас наши ребята уже начинают артиллерией отрабатывать в ту сторону, где оккупанты пытались закрепиться", — сказал глава ОВА.

Гайдай также сравнил Белогоровку с Чернобаевкой, что в Харьковской области: "В некоторых направлениях отдыхает, потому что есть такое упорство и тупость. Потому как еще объяснить, чтобы так лезть и ставить понтонные мосты в одном и том же месте, где уже разбили почти 90 единиц тяжелой техники. Там сожгли кучу орков и потопили какую-то их гондолу. Еще сбили вертолет. Это просто ужас, и они все равно пытаются что-то там сделать".

Россияне пытаются совершить прорыв в направлении горного со стороны Нижнего. По словам Гайдая, захватчики говорят, что на подступах к Северодонецку взяли Воеводовку. Впрочем, зайти в населенный пункт не могут, потому что погибают.

Как сообщалось, российские оккупанты продолжают наступать на Рубежное, город под постоянным огнем. На фронте Луганщины и Донбасса в сутки было отбито 10 атак врага. Наши военнослужащие уничтожили пять танков, пять артиллерийских систем, шесть единиц боевой бронированной техники, семь вражеских автомобилей.

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