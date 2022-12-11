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"Батарея накрыла точным огнем": ВСУ ликвидировали вражескую ДРГ в районе Бахмута (видео)

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
2208
Время на прочтение
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"Батарея накрыла точным огнем": ВСУ ликвидировали вражескую ДРГ в районе Бахмута (видео)

Фото: Associated Press

Враг задействовал ДРГ для выявления системы обороны украинских позиций.

В районе Бахмута в Донецкой области бойцы 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ разбили диверсионно-разведывательную группу россиян.

Об этом сообщает пресс-служба ДШУ.

Отмечается, что российские оккупанты в районе Бахмута задействовали диверсионно-разведывательную группу для выявления системы обороны украинских позиций.

"Однако подобраться к позициям 71-й отдельной егерской бригады ДШВ не получилось — всевидящие дроны обнаружили передвижение врага, а минометная батарея накрыла их точным огнем. По крайней мере, двое оккупантов к своим уже не вернутся. Это лишь подтвержденные потери противника", — говорится в сообщении.

Потери России в войне против Украины

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны на 11 декабря украинские военные ликвидировали уже около 94 140 тыс. российских солдат.

Также сегодня спецназовцы СБУ ликвидировали 10 оккупантов, попав в КамАЗ, где те находились.

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Дата публикации
Просмотры
2208
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