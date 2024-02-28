"Бавовна" будет цвести: в ГУР сделали громкое заявление о "министерстве нападения" России

Представитель Главного управления разведки Минобороны Евгений Ерин заверил, что "бавовна будет цвести" на всех важных для оккупантов объектах.

Об этом представитель ГУР заявил во время телемарафона 28 февраля.

"Уже не раз отмечалось, что все объекты, которые могут работать или работают на "министерство нападения" Российской Федерации, являются потенциальной целью для наших сил обороны. И мы можем вас заверить, что "бавовна" будет продолжать цвести на всех таких важных". для окупантов объектов", — сказал он.

Напомним, СБУ дважды поразила Крымский мост, а с помощью собственных разработок морских дронов, в том числе "Sea Baby" и "Мамай" – уничтожила 11 российских кораблей. И этим, по мнению экспертов, изменила расположение сил в Черном море в пользу Украины.

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