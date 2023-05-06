"Бавовна будет гореть": в СБУ сделали заявление насчет подрыва авто Прилепина

Служба безопасности Украины официально не подтверждает, но и не опровергает свою причастность к подрыву автомобиля российского пропагандиста и писателя Захара Прилепина.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в ответ на запрос ТСН.ua.

"Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ к тому или иному "хлопку", который случается с оккупантами и их приспешниками. Вместе с тем, как ранее неоднократно отмечал глава СБУ Василий Малюк, для россиян, принесших на нашу землю войну, гибель людей и насилие, "бавовна" горела, горит и будет гореть! Так что смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам", — говорится в комментарии.

В СБУ также отметили, что о причастности к тем или иным случаям "сможем говорить уже после нашей победы, которая однозначно скоро наступит".

Напомним, в России 6 мая было совершено покушение на кремлевского пропагандиста и писателя Захара Прилепина. Автомобиль, в котором находился Прилепин, был подорван возле Нижнего Новгорода.

В результате взрыва водитель пропагандиста, бывший боевик "ЛНР", погиб, сам Прилепин получил ранения. По разным данным из российских источников, у Прилепина тяжелые переломы, или даже травматическая ампутация обеих ног. Его забрали в больницу на медицинском вертолете.

Российские власти сразу сообщили о задержании гражданина Украины, якобы причастного к покушению. В то же время, ответственность за взрыв взяло на себя движение "Атеш", его представители заявили, что "охотились за Прилепиным с начала года".

Читайте также: