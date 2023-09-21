"Бавовна" была не только в Крыму, но и на территории России: в ГУР заинтриговали заявлением

В ГУР говорят, что уничтожение оккупантов и их логистики будет продолжаться.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что в ночь на 21 сентября "бавовна" посетила не только оккупированный Крым, но и территорию России.

Об этом он сказал в комментарии "24 каналу".

Андрей Юсов отметил, что он не готов комментировать, была ли атака на Крым самой масштабной. Однако он подчеркнул, что "бавовна" был не только в Крыму, но и в России.

"Продолжается плановая работа Сил безопасности и обороны. И события сегодняшней ночи показывают, что интенсивность и динамика действий украинских сил растет и будет расти. Что касается массовости - пусть считают оккупанты. В первую очередь мы можем сказать об определенных событиях не только на оккупированных украинских территориях. Конечно, были очень важные события в Крыму, но и на территории так называемой РФ они тоже произошли. Речь идет об объектах, связанных с логистикой врага, его обеспечением. Эти меры будут продолжаться", - сказал Юсов.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Служба безопасности и Военно-морские силы нанесли масштабный удар по военному аэродрому "Саки" во временно аннексированном Крыму. Для атаки были использованы беспилотники и ракеты "Нептун".

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