"Бавовна" на Крымском мосту: один из пролетов не подлежит восстановлению

После "бавовны" на Крымском мосту один из пролетов не подлежит восстановлению.

Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

После взрывов на Крымском мосту президент РФ Путин провел совещание с Хуснуллиным. Он заявил, что россияне якобы собираются запустить двустороннее движение одной стороной переправы. По его словам, на одном железнодорожном пути якобы есть "незначительные повреждения", а опоры "в нормальном состоянии".

В то же время движение легкового транспорта может быть возобновлено до конца суток. Однако одну часть пролета в сторону Кречи "придется демонтировать".

Напомним, что Крымский мост имеет огромное символическое значение для России и лично для Путина.

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