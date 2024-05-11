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"Бавовна" на Луганщине: появились подробности удара по НПЗ в Ровеньках — видео

"Бавовна" на Луганщине: появились подробности удара по НПЗ в Ровеньках — видео

Нефтебаза в Ровеньках Луганской области — последствия атаки / Фото: скриншот

В Луганской области вспыхнул пожар на нефтебазе.

Во временно оккупированных Ровеньках в Луганской области вечером 10 мая произошел "прилет" по нефтебазе оккупантов.

Как отметил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, в результате атаки есть значительные разрушения, а запасов горючего не осталось.

"Чтобы там не говорили местные коллаборанты и россияне, но они не досчитались еще одного склада с продуктами переработки нефти. И тоже удаленную от линии фронта. Заправлять военную технику станет еще труднее", - прокомментировал он.

Лысогор добавил, что оккупантам, скорее всего, придется пользоваться базами, расположенными на территории России.

Напомним, в ночь на 11 мая дроны атаковали несколько областей России (видео).

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