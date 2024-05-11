"Бавовна" на Луганщине: появились подробности удара по НПЗ в Ровеньках — видео

В Луганской области вспыхнул пожар на нефтебазе.
Во временно оккупированных Ровеньках в Луганской области вечером 10 мая произошел "прилет" по нефтебазе оккупантов.
Как отметил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, в результате атаки есть значительные разрушения, а запасов горючего не осталось.
"Чтобы там не говорили местные коллаборанты и россияне, но они не досчитались еще одного склада с продуктами переработки нефти. И тоже удаленную от линии фронта. Заправлять военную технику станет еще труднее", - прокомментировал он.
Лысогор добавил, что оккупантам, скорее всего, придется пользоваться базами, расположенными на территории России.
Напомним, в ночь на 11 мая дроны атаковали несколько областей России (видео).
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