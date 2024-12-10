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"Бавовна" не за горами: эксперт рассказал, какие цели могут поразить военные в Крыму

"Бавовна" не за горами: эксперт рассказал, какие цели могут поразить военные в Крыму

Крымский мост / Фото: Getty Images

Западные аналитики поспешили предположить, что морские дроны якобы неэффективны.

Украинские военные могут готовить сюрпризы для поражения незаконного Керченского моста. В частности, для этого могут использовать морские дроны.

Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов сказал в эфире Радио NV.

"То, что у турок было на уровне эксперимента, на уровне опытных образцов, как мы видим, установка пулеметов или зенитных ракет – у нас это уже работает", – отметил эксперт.

По его мнению, есть определенные сюрпризы, которые придерживаются, скорее всего, для удара по основной цели – Керченскому мосту, соединяющему временно оккупированный Крым с Краснодарским краем России.

"Я думаю, что в ближайшее время он станет целью номер один и для ракетчиков и для морских дронов", – подытожил Жирохов.

Напомним, при разведке набережной Евпатории зафиксировано создание новых позиций для стрельбы. Оккупанты усиливают контроль за территорией, размещая дополнительные огневые точки и наблюдательные посты.

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