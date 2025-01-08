"Бавовна" не за горами: в Запорожской области сгорела машина российского волонтера

Событие произошло в 30 км от линии фронта.

На ВОТ сбросом с дрона был поражен автомобиль "патриот", принадлежащий российскому активисту-волонтеру Юрию Мезинову.

Об этом сообщил Петр Андрющенко в Telegram.

Событие произошло в оккупированном Токмаке, который находится в 30 км от линии фронта. БпЛА поразил взрывчатку точно в цель.

"К сожалению, в отличие от автомобиля – он выжил", – говорится в сообщении.

Также полностью выгорели авто и «гуманитарка» для российских военных: РЭБы, старлинки, беспилотники.

В Токмаке сожгли автомобиль российского волонтера

Напомним, бойцы 63-й бригады "Стальные львы" "задвохсотили" оккупанта дроном.

Читайте также: