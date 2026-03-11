- Дата публикации
- Война
- 568
- 2 мин
"Бавовна" от Мариуполя до Тольятти: уничтожена база ракетного дивизиона РФ и склад оружия (фото, видео)
Силы обороны Украины продолжают методически уничтожать логистику и военную инфраструктуру россиян.
Ночь на 11 марта принесла российским оккупантам сразу несколько потерь как на временно оккупированных территориях Украины, так и в глубоком тылу государства-агрессорки РФ. Комплексные удары неизвестных беспилотников были направлены на уничтожение военного и экономического обеспечения вражеской армии.
Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Украинские защитники нанесли точный удар по месту скопления вражеского вооружения вблизи временно оккупированного Мариуполя. Целью Сил обороны стал большой состав боекомплекта русийских войск.
По сообщениям из каналов, после попадания на объекте началась мощная вторичная детонация снарядов, длившаяся более 30 минут.
Потери россиян в Крыму
Беспокойно было и во временно оккупированном Крыму. Под прицел попал мыс Фиолент, где базируются русские силы противовоздушной обороны и ракетные подразделения.
В результате ночной атаки беспилотников серьезные потери понес 12-й зенитный ракетный полк РФ. После серии взрывов над позициями окупантов начал подниматься густой дым.
Атака на «КуйбышевАзот» в Тольятти
Бавовна досталась и вглубь территории России. Местные жители сообщили об атаке на одно из крупнейших предприятий химической промышленности РФ — ПАО «КуйбышевАзот», расположенное в городе Тольятти Самарской области.
Этот завод, основанный еще в 1966 году, имеет стратегическое значение для российской экономики и военно-промышленного комплекса. Предприятие является критически важным производителем минеральных удобрений (аммиачная селитра, карбамид), влияющим на продовольственную безопасность страны-агрессорки.
Кроме того, КуйбышевАзот поставляет сырье для химической и текстильной промышленности: производит капролактам, полиамид-6, техническую нить и слабую азотную кислоту. Эти материалы активно используются в изготовлении пластмасс и технических тканей, которые необходимы, в частности, и для нужд русской армии.
Поражение такого объекта наносит не только прямой экономический ущерб мощному налогоплательщику, но и сказывается на цепях поставок российского ВПК.
Напомним, подразделения Сил обороны Украины нанесли точные удары по российскому заводу микроэлектроники «Кремной Эл». Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Предприятие является одним из ключевых частей оборонно-промышленного комплекса России. Она специализируется на производстве дискретной полупроводниковой техники и интегральных микросхем, которые используются в системах управления современного вооружения.
В частности, продукция завода применяется в высокоточном оружии, включая оперативно-тактические ракеты «Искандер». Такие микросхемы фактически выполняют функции «мозгов» и «нервной системы» ракетных комплексов и другого современного вооружения РФ.
В Генштабе отметили, что в результате атаки было зафиксировано поражение цели и значительное повреждение производственных мощностей предприятия. В настоящее время масштабы нанесенного ущерба уточняются.