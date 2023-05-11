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"Бавовна" произошла в Брянской области: БпЛА якобы атаковал административное здание

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
296
Время на прочтение
1 мин
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"Бавовна" произошла в Брянской области: БпЛА якобы атаковал административное здание

Под обстрелом ночью 11 мая оказался российский город Стародуб. / Фото: ТСН.ua

Под обстрелом оказался город Стародуб.

В ночь на четверг, 11 мая, в российской Брянской области произошла очередная "бавовна". Дрон якобы атаковал административное здание.

Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе. Пострадавших нет", — написал он на своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее мы сообщали, что в Брянской области заявили об атаке нефтепровода "Дружба". Якобы зафиксированы попадания по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов.

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Дата публикации
Просмотры
296
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