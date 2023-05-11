"Бавовна" произошла в Брянской области: БпЛА якобы атаковал административное здание

В ночь на четверг, 11 мая, в российской Брянской области произошла очередная "бавовна". Дрон якобы атаковал административное здание.

Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе. Пострадавших нет", — написал он на своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее мы сообщали, что в Брянской области заявили об атаке нефтепровода "Дружба". Якобы зафиксированы попадания по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов.