"Бавовна" произошла в Брянской области: БпЛА якобы атаковал административное здание

Под обстрелом оказался город Стародуб.
В ночь на четверг, 11 мая, в российской Брянской области произошла очередная "бавовна". Дрон якобы атаковал административное здание.
Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе. Пострадавших нет", — написал он на своем Telegram-канале.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее мы сообщали, что в Брянской области заявили об атаке нефтепровода "Дружба". Якобы зафиксированы попадания по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов.
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