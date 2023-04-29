"Бавовна" произошла во временно оккупированном Севастополе: первые подробности

В ночь на субботу, 29 апреля, в временно оккупированном украинском Севастополе произошла "бавовна". В микрорайоне Казачья Бухта вспыхнул резервуар с топливом.

Об этом сообщили в местных пабликах, а затем информацию подтвердил так называемый "губернатор" города Михаил Развозжаев.

По данным "местных властей", причиной пожара стала атака БпЛА. Жители временно оккупированного полуострова опубликовали видео с места происшествия.

Ранее мы сообщали, что россияне повредили частные дома и медучреждение в Херсонской области. В результате обстрела погибла женщина.

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