"Бавовна" "расцвела" в оккупированной Ясиноватой: фото, видео с места событий

Цаплиенко сообщил о попадании по скоплению военной техники оккупантов и запасов горючего.

В оккупированной Ясиноватой Донецкой области прогремел взрыв 5 июля и вспыхнул пожар в районе железной дороги.

Об этом сообщают местные паблики.

По информации военного корреспондента Андрея Цаплиенко, в Ясиноватой было попадание по скоплению российской военной техники и запасов горючего.

На опубликованных в Сети видео с места происшествия зафиксировано, как горят товарные железнодорожные вагоны. Также видно, как над городом взвивается густой темный дым. На место "бавовны" прибыли пожарные, которые борются там с огнем.

Российские пропагандисты утверждают, что пострадавших нет.

"Бавовна" в Ясиноватой 5 июля/Фото из соцсетей

В Ясиноватой — попадание в районе железной дороги/Скриншот

В Ясиноватой — попадание в районе железной дороги/Скриншот

В Ясиноватой — попадание в районе железной дороги/Скриншот

В оккупированной Ясиноватой – "прилет" по врагу в районе железной дороги

Напомним, вечером 4 июля в оккупированной Макеевке прозвучала серия мощных взрывов, после чего над городом поднялись клубы дыма. Событие бузо зафиксировано на видео.

Украинские военные сообщили, что в результате эффективных действий ВСУ в оккупированной Макеевке был уничтожен вражеский склад с боеприпасами.

Добавим, что в течение 3-4 июля "бавовна" произошла и в оккупированных населенных пунктах Запорожской области. Так, взрывы прогремели в Якимовке, Васильевке и Токмаке.

Заметим, как рассказал накануне представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, жители Крыма, которые поддерживают Украину и ждут возвращения законной власти, радуются звукам взрывов на полуострове, потому что это сигнал о близкой деоккупации.

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