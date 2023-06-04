"Бавовна" случилась во временно оккупированном Крыму: что известно

Взрывы раздались недалеко от аэродрома.

В ночь на воскресенье, 4 июня, взрывы прогремели во временно оккупированном Крыму. "Бавовна" произошла в городе Джанкой.

Об этом сообщают СМИ и ряд Telegram-каналов.

На данный момент известно, что мощные взрывы прогремели в районе аэродрома.

Олег Крючков, советник самопровосглашенного главы полуострова, заявил, что в Джанкое якобы "сбит беспилотник". несколько домов в частном секторе, добавил он.

Ранее мы сообщали, что на опорах Крымского моста появились трещины. Они охватывают всю длину нескольких столбов.

Напомним, в России предложили "интересный" способ защиты от беспилотников с привлечением мирных жителей. Российский полковник запаса Сергей Хатылев предложил привлекать к сбиванию дронов гражданских лиц, которые могут дежурить на крышах домов.