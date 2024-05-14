"Бавовна" в Белгороде: эксперт рассказал, кто и чем мог попасть в многоэтажку

То, что детонация произошла на первых этажах, указывает на средство поражения бетонобойного типа.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, "прилет" 12 мая в многоэтажку в Белгороде был "незапланированным инцидентом".

О том, какое средство поражения могло повлечь за собой разрушение целого подъезда жилого дома, эксперт рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua

"То, что произошло, было не запланировано вообще. Это не может быть ракета зенитно-ракетного комплекса, потому что ракеты ЗРК имеют небольшую боевую часть, и она взорвалась бы еще на верхних этажах, или вообще на крыше. Если говорить о сбитой точке-У, то сбитая Точка-У также взорвалась бы на этажах сверху, после именно контакта с твердой поверхностью. То есть сразу и произошла детонация, а взрыв произошел, как мы видели по многим видео на первом этаже, а не где-то там у крыши", – объяснил Коваленко.

Он отметил, что видео разрушенной многоэтажки свидетельствует о том, что произошло попадание авиационной бомбы бетонобойного типа.

"БетАБ, например, 500. Там достаточно мощный был взрыв, и этот взрыв, скорее всего, отвечает по мощности бетАБ 500 – полутонной бомбы, функция которой – именно пробивание бетонных ограждений и уничтожение укрепленного объекта, типа штаба или пункта управления", – отметил эксперт.

Россияне часто используют БетАБ-500 и БетАБ-1500 с модулями планирования и коррекции (МПК), и эти бомбы не всегда отрабатывают, рассказал Коваленко.

"Не всегда эти модули раскрываются, не всегда эти модули эффективны – об этом неоднократно говорилось, что по регионам России разбросано этих бомб большое количество, у нас они в большом количестве, неотработанные, находятся по нашим областям. И здесь такая же ситуация. В Белгороде одновременно упало несколько бомб, одна где-то там далеко, а другая, скорее всего, упала на здание и сдетонировала", — считает Коваленко.

По его словам, именно то, что детонация произошла на первых этажах, указывает на средство поражения бетонобойного типа.

Напомним, стала известна причина разрушения дома в Белгороде. В дом, вероятно, попал российский боеприпас.

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