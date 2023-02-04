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"Бавовна" в Белгородской области: горит промышленный завод (фото и видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
788
Время на прочтение
1 мин
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"Бавовна" в Белгородской области: горит промышленный завод (фото и видео)

В Белгородской области горят промышленные объекты / Фото: из соцсетей

Предварительно горит несколько промышленных объектов

В ночь на 4 февраля произошла "бавовна" в Белгородской области. Местные телеграмм-каналы сообщили о звуках взрывов в Борисовском районе. По неподтвержденным данным, горит нефтебаза и завод.

Информацию о пожаре на промышленном заводе подтвердили представители местных властей.

Взрывы в приграничных российских областях

Из-за войны России против Украины в приграничных российских областях, куда стягивают оккупационную армию и оружие, периодически раздаются взрывы.

Обычно "бавовна" происходит в Белгородской, Брянской и Курской областях. Также в этих регионах часто взрываются склады с вооружением.

Несколько дней назад ТСН.ua сообщал о взрывах в нескольких населенных пунктах Белгородской области. Власти страны-агрессорки жаловались и заявляли о работе ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
788
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