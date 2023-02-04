"Бавовна" в Белгородской области: горит промышленный завод (фото и видео)

Предварительно горит несколько промышленных объектов
В ночь на 4 февраля произошла "бавовна" в Белгородской области. Местные телеграмм-каналы сообщили о звуках взрывов в Борисовском районе. По неподтвержденным данным, горит нефтебаза и завод.
Информацию о пожаре на промышленном заводе подтвердили представители местных властей.
Взрывы в приграничных российских областях
Из-за войны России против Украины в приграничных российских областях, куда стягивают оккупационную армию и оружие, периодически раздаются взрывы.
Обычно "бавовна" происходит в Белгородской, Брянской и Курской областях. Также в этих регионах часто взрываются склады с вооружением.
Несколько дней назад ТСН.ua сообщал о взрывах в нескольких населенных пунктах Белгородской области. Власти страны-агрессорки жаловались и заявляли о работе ПВО.
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