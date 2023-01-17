"Бавовна" в Белгородской области: канал Собчак пишет о гибели 5 срочников и 2 раненых

В результате "хлопка" в городе Шебекино Белгородской области РФ погибли пятеро российских военных срочной службы. Еще двое оккупантов получили ранения.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал "Осторожно, новости", к которому имеет отношение российская оппозиционерка Ксения Собчак.

"…был нанесен удар по позициям российских военных. В результате произошло попадание в административное здание, погибли пять солдат срочной службы (всем около 20 лет). Также ранения получили еще двое военных, они с осколочными ранениями доставлены в больницу Белгорода", – говорится в сообщении.

Официально путинский режим не подтвердил эту информацию.

Отметим, что ВСУ официально не подтверждают свою причастность к "бавовне" на территории РФ, в частности, в Белгородской области. А военный эксперт Жданов объяснял почему россияне обстреливают свой Белгород — ракеты, которые они запускают по Украине, технически неисправны, поэтому падают, не долетев до цели.

Кремль уверяет, что не отправляет солдат срочной службы на войну с Украиной. Однако в плен в ВСУ неоднократно попадали солдаты срочной службы РФ, которых перед отправкой в Украину заставляли подписывать контракт. Именно российские срочники были замечены в Украине во время битвы за Киев.

Хотя все чаще в РФ раздаются заявления, что срочников нужно привлекать к так называемой "СВО". В частности, российский пропагандист Владимир Соловьев призвал увеличить сроки срочной службы в российской армии до 2 лет. Он заявил, что 140 тыс. российских солдат срочной службы были бы сейчас "принципиально важны" на фронте.

Напомним, что сегодня утром в российском Белгороде снова раздались взрывы.

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