"Бавовна" в Бердянске и Мариуполе – что известно о последствиях удара (видео)

В Бердянске и Мариуполе утром раздались взрывы.
Во временно оккупированных Бердянске и Мариуполе утром 13 января прогремели мощные взрывы.
Как рассказал Петр Андрющенко, в Мариуполе предварительно попадание в казарму оккупантов на МФК им. Ильича в районе 3-го депо ТТУ.
"Вполне возможно – обломками собственного ПВО. Однако сразу после "вообще ничего не произошло пожара" оккупанты начали массово перемещать живую силу и технику в Приморский район Мариуполя. Типичная игра в прятки после бавовны", — отметил он.
В Бердянске предварительно – поражение в порту, который оккупанты используют как военную базу.
"Детали позже", — добавил Андрющенко.
Напомним, известный военный раскрыл правду, готовили ли "Азовсталь" к полномасштабной войне.
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