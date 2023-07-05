"Бавовна" в Дебальцево: украинские бойцы уничтожили военный объект оккупантов (фото)

Подбит вражеский объект на южных окраинах города.
Силы обороны Украины уничтожили военно-инфраструктурный объект оккупантов в южных окрестностях города Дебальцево.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
Фото схемы расположения вражеского военно-инфраструктурного объекта военные предоставили.
Известно, что двое пленных боевиков получили тюремные сроки за помощь РФ в захвате Дебальцево и Попасной. Боевики находились в составе оккупационных группировок России и воевали против Сил обороны на восточном фронте. Оба злоумышленника попали в плен украинских защитников во время боестолкновений в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, что ВСУ выбили оккупантов из ряда позиций на Таврическом направлении.
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