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"Бавовна" в Дебальцево: украинские бойцы уничтожили военный объект оккупантов (фото)

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
2140
Время на прочтение
1 мин
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"Бавовна" в Дебальцево: украинские бойцы уничтожили военный объект оккупантов (фото)

Бойцы уничтожили военно-инфраструктурный объект оккупантов в окрестностях города Дебальцево. / Фото: ТСН

Подбит вражеский объект на южных окраинах города.

Силы обороны Украины уничтожили военно-инфраструктурный объект оккупантов в южных окрестностях города Дебальцево.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Фото схемы расположения вражеского военно-инфраструктурного объекта военные предоставили.

Силы обороны Украины уничтожили военно-инфраструктурный объект окупантов в южных окрестностях города Дебальцево. Фото: СтратКом / ©
Силы обороны Украины уничтожили военно-инфраструктурный объект окупантов в южных окрестностях города Дебальцево. Фото: СтратКом

Известно, что двое пленных боевиков получили тюремные сроки за помощь РФ в захвате Дебальцево и Попасной. Боевики находились в составе оккупационных группировок России и воевали против Сил обороны на восточном фронте. Оба злоумышленника попали в плен украинских защитников во время боестолкновений в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, что ВСУ выбили оккупантов из ряда позиций на Таврическом направлении.

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Дата публикации
Просмотры
2140
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