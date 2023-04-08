"Бавовна" в Феодосии из-за "ракеты": что известно о взрывах в Крыму (фото)

В Крыму 8 апреля снова раздавались взрывы.

Во временно оккупированном Крыму, в городе Феодосия, 8 апреля в субботу, около 10:59, прогремели несколько взрывов.

Сначала информацию об этом распространили местные жители в Telegram каналах. Люди писали, что "слышали два сильных хлопка, сработали сигнализации машин", "хлопки были очень мощные".

Впоследствии оккупационные власти Крыма отреагировали на очередную чрезвычайную ситуацию на полуострове.

"Советник главы" оккупационных властей Крыма Олег Крючков заявил, что в Феодосии сработала противовоздушная оборона.

А так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил о якобы сбитии ракеты, "запущенной со стороны Украины". По его словам, "цель" сбили в Советском районе над селом Урожайное.

Российские Telegram-каналы позже опубликовали якобы фото обломков ракеты.

Оккупанты также назвали тип ракеты, которую могла "запустить Украина". Это якобы ракета комплекса "Гром 2". Дальность полета ракеты может достигать 500 км.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что деоккупация украинского полуострова Крым является безальтернативной целью для Украины.

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