"Бавовна" в Кременной уничтожила 400 оккупантов: Гайдай рассказал о потерях россиян

В результате взрывов в Кременной российские оккупанты потеряли до 400 человек личного состава и около 100 единиц тяжелой техники.

Об этом 10 сентября сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В Кременной ”бавовна” произошла в нескольких местах – в командных пунктах, казармах, базах по ремонту и обслуживанию техники и в местах накопления техники, которая перебрасывалась на другие направления. Потери россиян – до 400 человек личного состава", — отметил он.

Гайдай подчеркнул, что стоит ожидать новый "урожай бавовны".

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 199-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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