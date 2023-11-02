"Бавовна" в Крыму и на Луганщине: сколько С-300 и С-400 потерял враг за неделю

В результате успешных ударов ВСУ за последнюю неделю российские войска потеряли по меньшей мере четыре пусковые установки зенитных ракет большой дальности – это С-300 или С-400.

Об этом сообщило Минобороны Британии со ссылкой на данные разведки.

Британская разведка проинформировала, что Россия, вероятно, потеряла по меньшей мере четыре пусковые установки зенитных ракет большой дальности (С-300 или С-400) из-за украинских ударов за последнюю неделю.

Так, 26 октября россияне жаловались, что на оккупированной территории Луганской области были уничтожены три пусковые установки С-400. В то же время, украинские источники сообщали о потерях российской ПВО в оккупированном Крыму.

Уничтожение С-300 и С-400 – последствия для России

"Недавние их (российских ЗРК – ред.) потери подчеркивают, что российская "Объединенная система противовоздушной обороны" продолжает противостоять современному высокоточному ударному оружию и, скорее всего, увеличит и без того значительную нагрузку на другие системы и операторов", – оценили в британской разведке.

Там предположили, что когда Россия заменит уничтоженные в Украине системы, то ослабит свою ПВО в других операционных зонах.

Напомним, ранее Силы обороны Украины информировали, что 25 октября попали и уничтожили российский ЗРК С-400 вблизи оккупированного Луганска. А ночь на 30 октября ВСУ уничтожили стратегический объект системы ПВО оккупантов на западе Крыма.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Крыму — мощная "бавовна"! оккупанты стягивают ПВО с России! | Юсов

Добавим, по данным Генштаба ВСУ всего с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 566 средств ПВО.

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