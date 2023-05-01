"Бавовна" в Крыму: в нескольких оккупированных городах раздались мощные взрывы

Оккупированный Россией Крым 1 мая атаковали беспилотники. Так называемый глава полуострова Аксенов заявил о якобы сбитии одного дрона.

Соответствующие данные появились в соцсетях.

Как говорится, взрыв слышали жители Заозерного. Там средства ПВО окупантов якобы сбили беспилотник.

Уже традиционно оккупанты призывали жителей полуострова «сохранять спокойствие».

«На западе Крыма силами ПВО была сбита БПЛА. Наши военнослужащие решают задачи четко и эффективно. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», – написал Аксенов в своем телеграмм-канале.

Интересно, что он не назвал, кому именно принадлежит летательный аппарат.

В Евпатории и Севастополе в это время тоже работала ПВО. Об этом пишут в соцсетях. По каким именно объектам сейчас неизвестно.

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