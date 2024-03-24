"Бавовна" в Крыму: в Севастополе мог быть уничтожен узел связи РФ — подробности, фото

Во временно оккупированном Севастополе вечером 23 марта прогремели мощные взрывы. OSINTtechnical сообщил, что в городе могли атаковать главный центр связи Черноморского флота России.

В сообщении говорилось об ударе по меньшей мере тремя ракетами Storm Shadow.

ТСН.ua собрал все, что известно о "бавовне" в Крыму.

После объявления воздушной тревоги также был перекрыт Керченский мост.

По словам так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, в городе якобы работала противовоздушная оборона.

По информации Telegram-канала "Крымский ветер", в районе аэродрома "Бельбек" прогремели три взрыва, тогда как в Севастополе насчитали шесть взрывов по состоянию на 22:00 23 марта.

Кроме этого, якобы зафиксирован "прилет" по кораблям, в том числе на мысе Фиолент задымления, а в Инкермане стоит столб дыма.

В ночь на 24 марта взрывы раздавались в районе поселка Гвардейское. Как сообщил один из сообщил Telegram-каналов, в Гвардейском попали в нефтебазу, и она сильно горит. Из домов частного сектора рядом с нефтебазой были эвакуированы местные.

Канал "Крымский ветер" также пишет, что "прилет" в Севастополе находился в районе бывшего штаба ВМСУ по ул. Руднева. Сейчас там русская военная часть. Известно, что в здании выбиты выбитые окна, припаркованные рядом автомобили повреждены.

Бывший штаб ВМСУ в Севастополе / Фото: Telegram / Крымский ветер

Также сообщается, что одна ракета попала в здание, которое севастопольцы называют "Одеколоном".

"Информация нуждается в подтверждении. Росвласть разместила в этом доме технологический парк", — говорится в сообщении.

Здание в Севастополе, которое местные называют "Одеколон" / Фото: Telegram / Крымский ветер

Здание в Севастополе, которое местные называют "Одеколон" / Фото: Telegram / Крымский ветер

Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона сказал, что в Севастополе мог быть уничтожен узел связи оккупантов – важный элемент для управления войсками.

"Любые потери, особенно такие чувственные, как связь, всегда влияют на возможность управлять войсками. В любой войне это является одним из основных факторов, который может способствовать положительному результату боевой деятельности. Если у вас есть много подразделений, то победы вам не увидеть, если вы не можете ими управлять", – пояснил он.

Напомним, Госдума РФ захотела "отменить" передачу Крыму Украине в 1954 году: что говорит МИД.

Читайте также ведущие новости дня: