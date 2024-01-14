"Бавовна" в Крыму: ВСУ ликвидировали российского подполковника

Захватчик был ликвидирован во время атаки на аэродром "Саки".

В Крыму ВСУ ликвидировали заместителя командира 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка РФ, подполковника Александра Чорнобривого.

Об этом сообщил полковник Вооруженных сил Украины, журналист Анатолий Штефан "Штирлиц".

Он сообщил, что ликвидация произошла в ночь на 6 января.

"Успешно демобилизован...Фейерверк на аэродроме "Саки" в ночь на 6.01.2024", — написал полковник.

Как сообщалось, в ночь на 6 января на территории временно оккупированного Крыма снова прогремели взрывы. Под удар попал военный аэродром "Саки".

В ВСУ говорят, что "бавовна" в Крыму будет продолжаться. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отмечает, что Украине необходимо уничтожать врага и его логистику, страна не может просто защищаться "в одностороннем порядке".

Кроме того, в украинском ГУР отмечают, что имеют список стратегических объектов России, подлежащих уничтожению. Речь идет о военных объектах, объектах оборонно-военного комплекса.

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