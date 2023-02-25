"Бавовна" в Мариуполе продолжается: в годовщину войны ВСУ снова ударили по складам оккупантов

В результате взрывов в Мариуполе 24 февраля оккупанты лишились очередного склада с боекомплектом.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Последствия Мариупольской бавовны вчера (24 февраля – ред.). После "казни небесной" группа Мариупольского сопротивления подтверждает минус состав БК с яркого пожара в районе Новоселовки Центрального района и саундтрека детонации снарядов", — написал он.

Впоследствии Андрющенко добавил, что украинским защитникам удалось уничтожить также 2 БМП, 1 танк, 1 САУ и 50 оккупантов "в состоянии 200 или тяжелого 300".

Уже сегодня, 25 февраля, у оккупантов тоже было не спокойно. В Мариупольском районе по линии сел Ялта и Юрьевка раздались взрывы. По словам Андрющенко, именно там была большая концентрация россиян.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что взрывы в оккупированном Мариуполе за последние дни – результаты работы ВСУ. Он анонсировал такие удары по врагу во всех временно захваченных городах Украины, невзирая на расстояние до них.

Читайте также: