"Бавовна" в Мелитополе: Федоров рассказал, где были взрывы и что повреждено

Во временно оккупированном Мелитополе 29 мая раздался громкий взрыв, который слышали местные жители. По словам мэра города Ивана Федорова, громко было не только в самом городе, но и в окрестностях.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

"Вчера в целом был насыщенный на "бавовну" день у врагов на территории временно оккупированного Мелитопольского района. Сначала "бавовна" посетила Михайловку. Этот поселок расположен в 30 километрах от Мелитополя. Там раздалось сразу четыре громких взрыва, именно там, где всегда было скопление российской техники и концентрация врагов", – рассказал Федоров.

Как отметил мэр, десятки оккупантов больше не будут воевать против Украины. В лучшем случае они вернутся в Россию с ранениями и увечьями.

В самом Мелитополе взрывы прогремели в районе 19-го лицея и окружной дороги. Там враг захватил помещение и разместил в них оккупантов. По словам Федорова, сначала вражеские каналы известили о взрывах в соцсетях, а затем опровергли же собственные заявления и сказали "нам послышалось". Однако на самом деле жителям не послышалось.

Россияне также захватывают в Мелитополе общежития и выселяют студентов, проживавших там во время оккупации. Вместо них захватчики заселяют своих военных.

Федоров также заявил, что захватчики пытаются превратить Мелитополь в свой административный и логистический центр. Насыщение российскими военными сейчас растет.

Россияне также захватывают в Мелитополе общежития и выселяют студентов, проживавших там во время оккупации. Вместо них захватчики заселяют своих военных.

Напомним, оккупанты в Бердянске обвинили двух подростков в диверсии – им грозит 20 лет тюрьмы.

Читайте также: