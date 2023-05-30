"Бавовна" в Мелитополе: Федоров рассказал, где были взрывы и что повреждено

Во временно оккупированном Мелитополе вечером 29 мая раздался взрыв.
Во временно оккупированном Мелитополе 29 мая раздался громкий взрыв, который слышали местные жители. По словам мэра города Ивана Федорова, громко было не только в самом городе, но и в окрестностях.
Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.
"Вчера в целом был насыщенный на "бавовну" день у врагов на территории временно оккупированного Мелитопольского района. Сначала "бавовна" посетила Михайловку. Этот поселок расположен в 30 километрах от Мелитополя. Там раздалось сразу четыре громких взрыва, именно там, где всегда было скопление российской техники и концентрация врагов", – рассказал Федоров.
Как отметил мэр, десятки оккупантов больше не будут воевать против Украины. В лучшем случае они вернутся в Россию с ранениями и увечьями.
В самом Мелитополе взрывы прогремели в районе 19-го лицея и окружной дороги. Там враг захватил помещение и разместил в них оккупантов. По словам Федорова, сначала вражеские каналы известили о взрывах в соцсетях, а затем опровергли же собственные заявления и сказали "нам послышалось". Однако на самом деле жителям не послышалось.
Россияне также захватывают в Мелитополе общежития и выселяют студентов, проживавших там во время оккупации. Вместо них захватчики заселяют своих военных.
Федоров также заявил, что захватчики пытаются превратить Мелитополь в свой административный и логистический центр. Насыщение российскими военными сейчас растет.
Россияне также захватывают в Мелитополе общежития и выселяют студентов, проживавших там во время оккупации. Вместо них захватчики заселяют своих военных.
Напомним, оккупанты в Бердянске обвинили двух подростков в диверсии – им грозит 20 лет тюрьмы.
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