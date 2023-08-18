"Бавовна" в Москве: столицу РФ атаковал беспилотник (подробности, фото и видео)

В ночь на 18 августа центр Москвы атаковал ударный беспилотник. Неизвестный дрон упал в районе "Москва сити", повредив одно из зданий. Российские власти обвинили в атаке Украину.

Как сообщили местные паблики, ночью в Москве были слышны взрывы. Набережная возле "Москвы сети" была перекрыта. На место отправились экстренные службы, машины скорой помощи.

Ночная атака на Москву / Фото: tass.ru

По предварительным данным, в восьмом павильоне Экспоцентра в Москве произошел обвал на площади 30 квадратных метров в результате атаки беспилотника. О пострадавших не сообщалось.

Кроме того, из-за атаки беспилотника было закрыто воздушное пространство в районе аэропорта Внуково, вылеты и прилеты отложены.

Реакция властей РФ на атаку

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, "ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник". По его словам, обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значительных разрушений здания не причинили.

В мэрии Москвы отреагировали на взрыв в столице РФ

В свою очередь, в министерстве обороны страны-агрессора заявили о "террористической атаке киевского режима".

"БПЛА после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет", — говорится в сообщении.

"Бавовна" в центре Москвы: столицу РФ атаковал беспилотник

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов предупредил москвичей о новых ударах по столице РФ.

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