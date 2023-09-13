"Бавовна" в Севастополе: эксперт рассказал, чем Украина могла атаковать Черноморский флот РФ

Атаку на Черноморский флот РФ Украина могла осуществить с помощью ракет Storm Shadow, считает военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью для ТСН.ua.

"По меньшей мере, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук намекает на то, что атака была осуществлена с помощью ракет Storm Shadow", — говорит эксперт.

"Если мы посмотрим на номенклатуру вооружения, которое есть в составе украинской армии, это единственный вариант ракетного вооружения, который способен преодолевать такое расстояние и попасть по враждебным целям с ювелирной точностью", — отметил он.

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Атака на судоремонтный завод в Севастополе

На рассвете 13 сентября, во временно оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы. Звуки были слышны в районе морского завода имени Орджоникидзе.

В ГУР подтвердили поражение кораблей Черноморского флота РФ.

В Министерстве обороны России признали, что атакован Севастопольский морской завод.

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