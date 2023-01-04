"Бавовна" в Васильевке: оккупанты заявили об ударе по "военной комендатуре"

В оккупированной Васильевке Запорожской области прогремели взрывы. "Прилет" произошел по зданию так называемой "военной комендатуры" кафиров.

Об этом сообщил коллаборант Владимир Рогов.

В соцсетях появилось видео последствий "хлопка".

Захватчики уже успели заявить, что огонь якобы велся из HIMARS. По их информации, было минимум 4 прилета. Есть погибшие и пострадавшие оккупанты. Ожидаем официальную информацию от Генштаба ВСУ.

Напомним, что за минувшие сутки оккупанты обстреляли Запорожье и еще 18 населенных пунктов области. Вчера поздно вечером в результате вражеского обстрела Запорожья один человек был ранен.

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