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"Бавовна" в Васильевке: оккупанты заявили об ударе по "военной комендатуре"

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
568
Время на прочтение
1 мин
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"Бавовна" в Васильевке: оккупанты заявили об ударе по "военной комендатуре"

В соцсетях появилось видео последствий "бавовны".

В оккупированной Васильевке Запорожской области прогремели взрывы. "Прилет" произошел по зданию так называемой "военной комендатуры" кафиров.

Об этом сообщил коллаборант Владимир Рогов.

В соцсетях появилось видео последствий "хлопка".

Захватчики уже успели заявить, что огонь якобы велся из HIMARS. По их информации, было минимум 4 прилета. Есть погибшие и пострадавшие оккупанты. Ожидаем официальную информацию от Генштаба ВСУ.

Напомним, что за минувшие сутки оккупанты обстреляли Запорожье и еще 18 населенных пунктов области. Вчера поздно вечером в результате вражеского обстрела Запорожья один человек был ранен.

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Дата публикации
Просмотры
568
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