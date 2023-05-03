"Бавовна" возле оккупированного Донецка: вспыхнул сильный пожар, виден черный дым (фото, видео)

Обстоятельства инцидента пока неизвестны.
В поселке Моспино Донецкой области, оккупированном с 2014 года, вспыхнул сильный пожар.
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
Поселок Моспино расположен под Донецком и оккупирован россиянами с 2014 года. В среду, 3 мая, туда похоже прилетела "бавовна". Местные жители публикуют видео масштабного пожара. Также к небу поднимается чёрный дым.
Пока официальной информации о том, что произошло в этом населенном пункте, нет. Гауляйтеры оккупированной части Донбасса этот инцидент пока не комментируют.
По неофициальной информации, загорелся склад с боеприпасами.
Напомним, российские террористы 28 апреля после того, как совершили террористический акт в Умани, обстреляли оккупированный Донецк. Гауляйтеры города тогда заявляли, что есть погибшие.
Также российские террористы 3 мая обстреляли гипермаркет в Херсоне. На месте трагедии погибли люди.
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