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"Бавовна" возле оккупированного Донецка: вспыхнул сильный пожар, виден черный дым (фото, видео)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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"Бавовна" возле оккупированного Донецка: вспыхнул сильный пожар, виден черный дым (фото, видео)

В Моспином вспыхнул сильнейший пожар. / Фото: Фото из социальных сетей

Обстоятельства инцидента пока неизвестны.

В поселке Моспино Донецкой области, оккупированном с 2014 года, вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Поселок Моспино расположен под Донецком и оккупирован россиянами с 2014 года. В среду, 3 мая, туда похоже прилетела "бавовна". Местные жители публикуют видео масштабного пожара. Также к небу поднимается чёрный дым.

В поселке Моспине, оккупированном с 2014 года, вспыхнул сильный пожар. / © Фото из социальных сетей
В поселке Моспине, оккупированном с 2014 года, вспыхнул сильный пожар. / Фото: Фото из социальных сетей

Пока официальной информации о том, что произошло в этом населенном пункте, нет. Гауляйтеры оккупированной части Донбасса этот инцидент пока не комментируют.

По неофициальной информации, загорелся склад с боеприпасами.

Напомним, российские террористы 28 апреля после того, как совершили террористический акт в Умани, обстреляли оккупированный Донецк. Гауляйтеры города тогда заявляли, что есть погибшие.

Также российские террористы 3 мая обстреляли гипермаркет в Херсоне. На месте трагедии погибли люди.

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Дата публикации
Просмотры
4311
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