Байден, Джонсон, Макрон и Шольц обсудили ситуацию на Запорожской АЭС: подробности

Лидеры этих четырех государств обсудили ситуацию на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает правительственный сайт Германии.

"Четыре главы правительств согласились, что поддержка Украины в защите от российской агрессии будет продолжаться в долгосрочной перспективе. Они также обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и призвали к военной сдержанности в этом районе и к скорому визиту на место представителей МАГАТЭ", — говорится в сообщении.

Также лидеры государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, переговоры по ядерному соглашению с Ираном и его ситуации в этом регионе.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о своих общениях с Путиным накануне войны в Украине. Российский диктатор убеждал германского канцлера в том, что Украина и Белорусь не могут быть независимыми государствами.

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