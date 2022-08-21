Байден, Джонсон, Макрон и Шольц обсудили ситуацию на Запорожской АЭС: подробности

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор.
Лидеры этих четырех государств обсудили ситуацию на Запорожской АЭС.
Об этом сообщает правительственный сайт Германии.
"Четыре главы правительств согласились, что поддержка Украины в защите от российской агрессии будет продолжаться в долгосрочной перспективе. Они также обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и призвали к военной сдержанности в этом районе и к скорому визиту на место представителей МАГАТЭ", — говорится в сообщении.
Также лидеры государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, переговоры по ядерному соглашению с Ираном и его ситуации в этом регионе.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о своих общениях с Путиным накануне войны в Украине. Российский диктатор убеждал германского канцлера в том, что Украина и Белорусь не могут быть независимыми государствами.
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