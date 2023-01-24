Байден готов передать 10 танков Abrams Украине, чтобы повлиять на Германию — CМИ

Официально американская сторона пока что не комментировала эту информацию.
Президент США Джо Байден готов передать Украине танки Abrams, чтобы повлиять на Германию, пока не принявшую решения о возможных поставках Киеву танков Leopard 2.
Об этом сообщает NV со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.
По информации анонимного ответственного лица в Пентагоне, Байден может передать Украине десять таких танков.
Собеседник также отметил, что Германии "необходимо перестать упираться" и передать Leopard Украине.
Официально американская сторона пока не комментировала эту информацию.
Отметим, 5 января газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Администрация президента США Джо Байдена отвергает отправку в Украину боевых танков Abrams по ряду технических причин.
Передача танков Leopard-2 Украине: что известно
20 января союзники во время заседания Рамштайн-8 не приняли решение о поставках Украине Leopard. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, мол, Берлин готов ускорить передачу танков.
Германию начали резко критиковать другие государства. В Польше заявили, что они готовы без участия Германии передать ВСУ современные танки и отправили в правительство этого государства запрос на передачу Украине оружия.
24 января стало известно, что в Германии обещают в срочном порядке рассмотреть запрос Польши о передаче Украине танков Leopard-2.
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