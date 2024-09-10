Байден и премьер Британии обсудят разрешение ВСУ бить по России дальнобойным оружием — Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал совместный с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми визит в Киев на этой неделе.

Президент США Джо Байден намерен обсудить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером разрешение для Украины бить по РФ дальнобойным оружием. Разговор запланирован на пятницу, 13 сентября.

Об этом во время совместной пресс-конференции с британским министром иностранных дел Дэвидом Лемми сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также анонсировал совместный с Лэмми визит в Киев на этой неделе, пишет Reuters.

По словам Блинкена, США и Великобритания едины в вопросе о необходимости борьбы с влиянием Ирана на Ближнем Востоке и в Украине. Стороны также отметили, что это "критический момент" для поддержки Украины в борьбе с Россией, а также в борьбе против Ирана.

"Полностью соглашаемся с необходимостью бороться с преступной деятельностью Ирана в регионе и за его пределами", – сказал Лемми.

Ранее Энтони Блинкен сообщил о том, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана. Вероятно, враг применит их против Украины в течение нескольких недель. Госсекретарь подчеркнул, что сегодня, 10 сентября, Штаты объявят новые санкции. Известно, что под ограничение попадет самая крупная иранская авиакомпания Iran Air.

Что предшествовало

Напомним, сообщения о поставках иранских баллистических ракет России для использования в войне в Украине опубликовали несколько ведущих западных СМИ, в том числе WSJ и Bloomberg.

В администрации Байдена прокомментировали информацию о поставках иранских ракет России для ударов по Украине. Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что это приведет к "драматической эскалации".

В то же время, на фоне сообщений о возможной передаче баллистических ракет России Украина предупредила Иран о "разрушительных последствиях" для двусторонних отношений.

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