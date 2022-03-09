Байден назвал украинцев отважным народом и снова призвал Конгресс выделить 12 млрд долларов помощи

Американский президент заявил, что СЩА будут поддерживать Украину и дальше.

Президент США Джо Байден призвал Конгресс поддержать Украину финансово.

"Мы будем и дальше поддерживать отважный украинский народ, который борется за свою страну. Я призываю Конгресс принять пакет помощи Украине на сумму 12 миллиардов долларов", – написал Байден в Twitter.

Напомним, лидеры американского Конгресса достигли двухпартийного соглашения о предоставлении $13,6 млрд финансовой помощи Украине и европейским союзникам. Более $4 млрд помощи планируется выделить Украине, а также странам Восточной Европы, чтобы помочь 2 млн украинских беженцев. Еще $6,7 млрд уйдет на размещение американских войск и техники в европейском регионе и передачу американского вооружения Украине и союзникам США. Также выделена экономическая помощь.

Кроме того, 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа. Запрет на импорт нефти и газа из России имеет мощную двухпартийную поддержку США, сказал Байден.

ТСН.ua