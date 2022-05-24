Байден не исключает военной поддержки Тайваня, а Россия готовится к более тесному сотрудничеству с Китаем: главные события ночи 24 мая

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Пять главных событий ночи 24 мая:
- Президент Джо Байден заявил, что в случае агрессии Китая против Тайваня, Соединенные Штаты могут пойти на прямое военное вмешательство. Читать дальше –>
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил о расширении экономического взаимодействия России и Китая, поскольку Запад "занимает позицию диктатора". Читать дальше –>
- Россия выпустила четыре ракеты по Днепропетровщине. Серьезно повреждены железнодорожные пути и контактная сеть. Читать дальше –>
- Во время продвижения украинских подразделений Николаевщиной в сторону Херсона было обнаружено несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей. Читать дальше –>
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что 48 российских военных в ближайшее время будут судить по подозрению в совершении военных преступлений. Читать дальше –>
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