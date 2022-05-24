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Байден не исключает военной поддержки Тайваня, а Россия готовится к более тесному сотрудничеству с Китаем: главные события ночи 24 мая

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Байден не исключает военной поддержки Тайваня, а Россия готовится к более тесному сотрудничеству с Китаем: главные события ночи 24 мая

Фото: ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Пять главных событий ночи 24 мая:

  • Президент Джо Байден заявил, что в случае агрессии Китая против Тайваня, Соединенные Штаты могут пойти на прямое военное вмешательство. Читать дальше –>
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил о расширении экономического взаимодействия России и Китая, поскольку Запад "занимает позицию диктатора". Читать дальше –>
  • Россия выпустила четыре ракеты по Днепропетровщине. Серьезно повреждены железнодорожные пути и контактная сеть. Читать дальше –>
  • Во время продвижения украинских подразделений Николаевщиной в сторону Херсона было обнаружено несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей. Читать дальше –>
  • Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что 48 российских военных в ближайшее время будут судить по подозрению в совершении военных преступлений. Читать дальше –>

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