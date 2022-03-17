Байден о Путине: "Кровавый диктатор и настоящий головорез, ведущий аморальную войну против народа Украины"

Байден перестал подбирать слова для характеристики российского президента.
Президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина "кровавым диктатором" и "чистым головорезом".
Об этом американский лидер заявил во время выступления в Капитолии в четверг, 17 марта.
"Сейчас Ирландия, Великобритания стоят против кровавого диктатора, настоящего головореза, ведущего аморальную войну против народа Украины", – сказал Байден во время ежегодного ланча в честь Дня святого Патрика.
Ранее Байден назвал президента Российской Федерации Владимира Путина военным преступником и заявил, что Украина получит новое оружие.
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