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Байден обсудит ситуацию с войной в Украине с лидерами Германии, Франции, Британии и Италии

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Байден обсудит ситуацию с войной в Украине с лидерами Германии, Франции, Британии и Италии

Associated Press

Разговор лидеров Европы и США намечен на вторник, 29 марта.

Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с европейскими союзниками, чтобы обсудить последние события по вторжению России в Украину.

Об этом сообщает Белый дом, ссылаясь на отчет, передает CNN.

Отмечается, что в разговоре примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Напомним, по итогам переговоров по прекращению войны РФ предложила, что встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным может состояться одновременно с парафинированием (предварительное подписание международного договора инициалами лиц, участвовавших в его создании – ред .) мирного договора главами МИД.

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