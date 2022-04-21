Байден объявил о новом масштабном пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов: что он будет включать

Байден объявил о новом масштабном пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов: что он будет включать

Президент США Джо Байден в четверг, 21 апреля, объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 800 миллионов долларов.

Этот пакет будет включать артиллерийские системы, гаубицы и боеприпасы к ним, тактические дроны, об этом американский президент сообщил во время обращения по Украине.

"Я объявляю пакет оборонной помощи на 800 млн долларов для того, чтобы помочь Украине защищаться на Донбассе. Это гаубицы, артсистемы и боеприпасы для этих гаубиц. Также есть тактические дроны", — сказал лидер США.

Также Байден отметил, что за последние два месяца США перемещали с рекордной скоростью оружие в Украину. Это тысячи гранотометов, дронов, радарных систем, более 15 млн. раундов боеприпасов, 10 противобронированных систем. Кроме того, президент добавил, что США делятся с Украиной разведывательными данными.

"К тому же, вдобавок к этой вооруженной помощи, мы способствуем оказанию помощи от других партнеров со всего мира", — сказал Байден.

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