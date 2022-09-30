Байден осудил действия Путина и упомянул о выделении Украине 12 млрд долларов

Американский президент подчеркнул, что Путин своим решением продемонстрировал пренебрежение к Уставу ООН и всему международному сообществу. США будут продолжать поддерживать Украину в войне против России.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Байден подчеркнул, что США не признают аннексию Россией части украинских территорий.

"Соединенные Штаты осуждают сегодняшнюю мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию. Россия нарушает международное право, попирает Устав Организации Объединенных Наций и повсюду демонстрирует свое пренебрежение мирными нациями", — сказал Байден.

Байден подчеркнул, что Россию следует осудить и наказать за попытку аннексии украинских территорий. Он добавил, что США продолжат поддерживать ВСУ.

" Мы будем продолжать снабжать Украину оборудованием, необходимым для самообороны, несмотря на наглые попытки России перекроить границы своего соседа. И я с нетерпением жду подписания закона от Конгресса, который предоставит дополнительные 12 миллиардов долларов в поддержку Украины", — говорится в заявлении Байдена.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 30 сентября предпринял попытку аннексии украинских территорий.

Путин вместе с главарями оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей подписали "договор" об аннексии украинских территорий. Также российский диктатор пригрозил Украине и призвал "сесть за стол переговоров".

В ответ президент Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО.

Также США ввели санкции против России за попытку аннексии украинских территорий.

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