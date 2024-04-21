Байден отреагировал на принятие Конгрессом США законопроекта о помощи Украине

Джо Байден призвал как можно скорее прислать документы ему на подпись.

Президент США Джо Байден прокомментировал принятие в Палате представителей Конгресса законопроекта о военной помощи Украине. Он призвал Сенат (верхняя палата Конгресса) как можно скорее рассмотреть этот документ и отправить его на подпись.

Об этом он написал в соцсети Х.

"Сегодня члены обеих партий в Палате представителей проголосовали за продвижение интересов нашей национальной безопасности, приняв срочно необходимый закон, оказывающий важную поддержку Израилю и Украине, а также помощь пострадавшим от конфликтов и катастроф во всем мире. Я призываю Сенат быстро прислать этот пакет ко мне на стол", — говорится в сообщении.

Напомним, США предоставили "зеленый свет" военной помощи для Украины. ТСН.ua собрал все, что известно о голосовании и реакции мира.

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