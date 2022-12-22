Байден ответил, может ли передача систем ПВО Patriot привести к еще большей эскалации из РФ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что передача США Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые помогут защитить украинское небо от российских ракет, не приведет к эскалации из РФ.

Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским.

"Я этот вопрос не обсуждал с президентом Зеленским, но это оборонительное вооружение. Если прекратятся нападения, тогда украинцы не будут их использовать", – отметил Байден.

На брифинге глава Белого дома подтвердил передачу Украине систем Patriot и анонсировал новую помощь.

В свою очередь Владимир Зеленский назвал получение Украиной ракетного комплекса Patriot важным шагом для создания безопасного воздушного пространства.

"Это очень важный шаг для создания безопасного воздушного пространства Украины, и это — единственный способ, которым мы сможем лишить страну-террориста ударов по нашему энергетическому сектору, нашему народу и нашей инфраструктуре", — сказал Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский 21 декабря прибыл в Вашингтон на встречу с Джо Байденом.

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