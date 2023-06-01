Байден пересекает "красные линии" Путина по поводу войны в Украине: в WP объяснили причину

Соединенные штаты Америки продолжают предоставлять Украине вооружение. В частности, у президента Джо Байдена растет желание пересечь "красные линии".

Об этом пишет Washington Post.

Как передает издание, от Кремля постоянно раздаются угрозы помощи Вашингтона Киеву.

"Администрация Байдена и дальше пополняет украинский арсенал оружия. Речь идет и о решении президента США помочь Украине с получением истребителей F-16 – именно это для Путина новой "красной линией", которая может возвести Штаты и РФ в прямом конфликте.

Отмечается, что решительность Байдена заключается, в частности, в невыполнении обещаний Путина по поводу наказания Западу из-за его военной помощи Украине. Блеф главы Кремля играет не в пользу России.

"Россия столько раз обесценивала свои красные линии, говоря, что определенные вещи неприемлемы, а потом ничего не делала, когда они происходили. Проблема в том, что мы не знаем фактической красной линии. Это в голове одного человека, и это может изменяться с дня в день", — заявил эксперт по вопросам России в Фонде Карнеги Максим Саморуков.

Также издание отмечает, что отсутствие реакции со стороны России повлияло на мнение госсекретаря Энтони Блинкена, который является ключевым доверенным лицом Байдена.

В настоящее время страны "Большой семерки" ведут переговоры о гарантиях безопасности для Украины после завершения войны с российскими агрессорами.

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