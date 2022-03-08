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Байден подписал указ о запрете импорта газа и нефти из России: детали

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Байден подписал указ о запрете импорта газа и нефти из России: детали

Associated Press

Указ касается запрета импортов и новых инвестиций из-за вторжения России в Украину.

Президент США Джо Байден официально подписал указ о запрете на импорт газа и нефти из России.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого Дома.

В документе сообщается о подробном перечне новых санкций против РФ.

Запрещается:

  • импорт в США из России: сырой нефти; нефти; нефтяного горючего, масел; сжиженного природного газа; угля и угольной продукции;
  • осуществлять новые инвестиции в энергетический сектор России и финансировать иностранные компании, осуществляющие такие инвестиции.

Такие шаги гарантируют, что американские компании и инвесторы не будут поддерживать усилия Владимира Путина по расширению производства энергии в России.

Напомним, США полностью запретили весь импорт российской нефти и газа из-за войны России в Украину.

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