Байден подписал закон о рекордной помощи Украине: на что пойдут $40 млрд

Байден подписал закон о рекордной помощи Украине: на что пойдут $40 млрд

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснил, на какие именно нужды будут направлены 40 млрд долларов, выделенных Украине Соединенными Штатами Америки.

США с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину начали активнее оказывать нашему государству новую финансовую помощь.

Центр стратегических коммуникаций объяснил, на какие нужды пойдут эти деньги:

6 млрд долларов – на оружие, разведывательную поддержку, подготовку и другую помощь по безопасности Вооруженным силам Украины.

– на оружие, разведывательную поддержку, подготовку и другую помощь по безопасности Вооруженным силам Украины. 8,7 млрд долларов – на заполнение запасов оружия, которое было передано Украине.

– на заполнение запасов оружия, которое было передано Украине. на 3,9 млрд долларов будут профинансированы операции Европейского командования, в том числе разведывательная поддержка.

будут профинансированы операции Европейского командования, в том числе разведывательная поддержка. 11 млрд долларов – на оружие, военное и защитное оборудование и снаряжение, которое президент США Джо Байден сможет присылать Украине ускоренными темпами – без дополнительного согласования с Конгрессом.

– на оружие, военное и защитное оборудование и снаряжение, которое президент США Джо Байден сможет присылать Украине ускоренными темпами – без дополнительного согласования с Конгрессом. 13,8 млрд долларов было одобрено для Госдепартамента США, основная часть этих средств пойдет в Фонд экономической поддержки, чтобы помочь украинскому правительству продолжать свою работу.

было одобрено для Госдепартамента США, основная часть этих средств пойдет в Фонд экономической поддержки, чтобы помочь украинскому правительству продолжать свою работу. 4,4 млрд долларов направят на поставку продовольствия Украине.

Напомним, президент США Джо Байден подписал закон о выделении Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов. Этот пакет помощи является самым большим, который Конгресс США одобрял за последние 20 лет. С учетом этих 40 млрд долларов американская помощь Украине составляет примерно 54 млрд долларов всего за два месяца.

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