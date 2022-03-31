Байден подтвердил, что США готовят новый пакет санкции против России – Ермак

Какие именно это будут санкции, руководитель ОП не знает.

Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что в скором времени будет новый пакет санкций против России.

Об этом 31 марта в интервью телеканалу Рада сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Байден в разговоре с президентом Зеленским подтвердил, что скоро будет новый пакет санкции от США для России. Мы постоянно работаем с американцами. Санкции от США – очень мощный инструмент и его нужно и дальше продлевать. Какие именно санкции выйдут в ближайшие дни, я не знаю, но думаю, что это будут персональные ограничения, экономические санкции", – заявил Ермак

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 36-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

В ответ на российскую агрессию ряд стран, в том числе США, Канада, Великобритания, ЕС, Япония, другие, ввели против Москвы беспрецедентные экономические и персональные санкции. В частности, они затронули и банковскую систему. Это привело к обесцениванию рубля. Кроме того, банки России больше не могут выдавать гражданам наличную валюту по переводам и валютным счетам. Ранее гражданам РФ прекратили продавать наличную валюту.

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